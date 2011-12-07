Тренер вратарей сборной России объяснил, почему Юрий Дюпин до марта ждал вызов в национальную команду

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче объяснил, почему вратарь Юрий Дюпин долгое время не получал вызов в национальную команду. Первое приглашение голкипер получил лишь в марте 2021 года.

«У нас вызывалась обойма голкиперов, которой мы были довольны, она играла и приносила результат. Этим все сказано. Также есть еще один момент — раньше Дюпин и с „Анжи“, и с „Рубином“ не боролся за высокие места в турнирной таблице. Сейчас ситуация изменилась, а значит другим стало и его состояние, и уровень ответственности», — сказал Стауче в беседе со Sport24.

В текущем сезоне Дюпин провёл в РПЛ 25 матчей, пропустив 27 мячей. Девять раз голкипер отстоял «на ноль».