28-летний сербский нападающий Джордже Деспотович продолжит выступать в России. Игрок подписал контракт с одним из российских клубов.

Фотографию со своим агентом, в момент подписания контракта, футболист опубликовал в Instagram. Он сопроводил пост подписью: «Россия, мы снова увидимся».

Основным претендентом на футболиста был «Рубин». Отметим, что если игрок перебрался в казанский клуб, то он станет десятым легионером в составе. С нового сезона в РПЛ действует лимит в 8 легионеров в заявке.

Последним клубом Деспотовича был «Оренбург». Нападающий перебрался в Россию летом 2018 года в статусе свободного агента. Серб провел за клуб 47 игр во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.