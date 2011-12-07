Никита Медведев может продолжить карьеру в «Рубине»

25-летний вратарь Никита Медведев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом. По данным «РБ-Спорт», его новым клубом станет казанский «Рубин».

В конце июля вратаря перевели в фарм-клуб «Локо» в ПФЛ — «Казанку». Игрока такой поворот событий не устроил и стороны пришли к соглашению о расторжении контракта.

Отметим, что Никита Медведев в сезоне 2016/17 установил рекордную «сухую» серию в РПЛ, продолжительностью 952 минуты.

В июле 2017 года вратарь перебрался в «Локомотив» из «Ростова» на правах свободного агента. С этого момента он отыграл два матча за московский клуб, пропустив пять мячей от «Шерифа» в Лиге Европы и «Крыльев Советов» в Кубке России.

Никита Медведев является воспитанником ижевского «Зенита». В ПФЛ провёл 49 матчей, пропустив 44 мяча. В 14 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.