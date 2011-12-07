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В Казани в манеже казанского Центрального стадиона стартовал чемпионат Студенческой регбийной лиги (регби-7)

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, зам. премьер-министра Рафис Бурганов, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие.
В соревнованиях приняли участие команды КФУ, КГЭУ, КАИ, КГАУ, ПГАФКСиТ, КГАСУ, КХТИ, КГМУ и казанского танкового училища. Общий призовой фонд турнира составил 1 миллион рублей. Соревнования продлятся до 25 ноября.
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