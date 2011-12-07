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Стали известны все участники ЧЕ-2020 по футболу

В четверг были разыграны последние четыре путёвки на турнир.

12 ноября состоялись финальные стыковые матчи за право участия в групповом этапе Евро-2020. По итогам встреч стали известны четыре последних участника турнира.

Северная Македония с минимальным счётом обыграла Грузию благодаря единственному голу Горана Пандева. Венгрия одержала волевую победу над Исландией (2:1), забив решающий мяч на последней минуте компенсированного времени.

Словакия и Северная Ирландия доиграли до двух экстра-таймов, где словаки смогли вырвать победу (2:1). А Сербии и Шотландии и вовсе пришлось выявлять сильнейшего в серии послематчевых пенальти. Сербы смогли сравнять счёт на последней минуте основного времени, однако серия пенальти осталась за Шотландией (5:4, решающий удар Александра Митровича парировал вратарь).

Таким образом, группы на Евро-2020 сформировались следующим образом:

  • Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария
  • Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
  • Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония
  • Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия
  • Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия
  • Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия
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