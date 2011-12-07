Стали известны все участники ЧЕ-2020 по футболу

12 ноября состоялись финальные стыковые матчи за право участия в групповом этапе Евро-2020. По итогам встреч стали известны четыре последних участника турнира.

Северная Македония с минимальным счётом обыграла Грузию благодаря единственному голу Горана Пандева. Венгрия одержала волевую победу над Исландией (2:1), забив решающий мяч на последней минуте компенсированного времени.

Словакия и Северная Ирландия доиграли до двух экстра-таймов, где словаки смогли вырвать победу (2:1). А Сербии и Шотландии и вовсе пришлось выявлять сильнейшего в серии послематчевых пенальти. Сербы смогли сравнять счёт на последней минуте основного времени, однако серия пенальти осталась за Шотландией (5:4, решающий удар Александра Митровича парировал вратарь).

Таким образом, группы на Евро-2020 сформировались следующим образом: