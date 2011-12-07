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«Краснодар» сыграет с обидчиком ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьёвка первого раунда плей-офф.

Российский «Краснодар» узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Им стало загребское «Динамо».

Другие пары первого раунда плей-офф представлены ниже:

  • «Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
  • «Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия)
  • «Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия)
  • «Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Славия» (Чехия) — «Лестер Сити» (Англия)
  • «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Вильяреал» (Испания)
  • «Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия)
  • «Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия)
  • «Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия)
  • «Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия)
  • «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтёр» (Украина)
  • «Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды)
  • «Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды)
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