«Ак Барс» сыграет с рижским «Динамо» на день раньше

КХЛ объявила о переносе даты выездного матча «Ак Барса» с рижским «Динамо». Матч вместо 16 февраля пройдёт на день раньше.

«В связи с обращением рижского „Динамо“ из-за загруженности „Арены Рига“, а также по согласованию с „Ак Барсом“ лига в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе даты проведения матча», — гласит заявление КХЛ.

Таким образом, у казанского клуба появляется лишний день перед следующей игрой регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (18 февраля).