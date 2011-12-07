Что нам ждать от нового сезона НХЛ?

Поиск компромиссов

Несмотря на бушующую пандемию, без заокеанского хоккея болельщики не остались. На протяжении нескольких месяцев за океаном шли бурные дискуссии — есть ли смысл проводить чемпионат в условиях тотальных ограничений и инфекционных рисков. Напомним, «регулярка» прошлого сезона остановилась весной, доиграть ее не представилось возможным. Президентский Кубок тогда вручили «Бостону», а плей-офф Кубка Стэнли удалось сместить на август–сентябрь. За трофей бились 24 клуба, которые распределили в два «пузыря» — Эдмонтон и Торонто.

Хоккеисты, тренерский штаб жили в гостиницах в условиях тотальной изоляции и отсутствия внешних контактов — все для пресечения возможного распространения COVID-19. По итогу финалисты Кубка «Тампа» и «Даллас» провели в «пузыре» фактически два месяца!

Логично, что идентичный формат для «регулярки» нового сезона едва ли подходил. Но и отменить чемпионат-2020/21 означало нанести серьезный удар по финансам не только клубов, но и лиги. В первую очередь пришлось бы отказаться от достаточно «сытного» контракта на телевещание матчей. Кроме того, возникла бы необходимость искать очередные компромиссы по зарплате с хоккеистами.

Пересборка дивизионов

Лучиком надежды старта нового сезона стал запуск чемпионата НБА. После все тех же долгих переговоров между комиссаром лиги и профсоюзом игроков стороны пришли к компромиссу — турнир начался в 20-х числах декабря при серьезных «ковидных» ограничениях.

В НХЛ нашли еще более удобный путь снижения потенциальных рисков заразиться вирусом — пересобрали состав дивизионов. В новом сезоне клубам не придется проводить по нескольку часов в самолете, а это хорошая экономия на транспортных издержках. Отчасти нововведение было связано и с тем, что в условиях пандемии многократное пересечение границы между Канадой и США было бы затруднительным. Оно и понятно: в Канаде ежесуточно регистрируется около 7 тысяч новых заражений COVID-19, а в Штатах — две сотни тысяч. Как итог — канадские клубы отыграют «регулярку» этого года между собой.

Нынешний состав дивизионов выглядит следующим образом:

Канадский (Северный): «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег».

Тихоокеанский: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

Атлантический: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».

Центральный: «Каролина», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Чикаго», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».

В лиге готовы к «вирусным» хоккеистам

Одними дивизионами новшества текущего сезона не ограничиваются. Регулярный чемпионат, во-первых, будет короче — клубы проведут по 56 матчей вместо традиционных 82. Во-вторых, команды выступят исключительно в рамках своих дивизионов. Выездные матчи будут двойными (как, например, сейчас в российской МХЛ), а то и тройными, что тоже позволит сократить перелеты. Завершится регулярный чемпионат 9 мая.

Четыре лучшие команды в каждом дивизионе выйдут в плей-офф, а первые два раунда будут сыграны против соперников по дивизиону (первое место против четвертого, второе против третьего). Плей-офф стартует 11 мая, а завершится не позднее 9 июля.

В лиге предпримут жесткие антиковидные меры — пресловутое ежедневное тестирование, ношение масок тренерами на скамейке и так далее. В большинстве Штатов матчи, во всяком случае на данном этапе, пройдут без присутствия зрителей на трибунах. Это еще один удар по финансовой стабильности клубов, ведь на игровые дни приходилась значительная часть выручки. Чтобы хоть как-то поддержать коллективы, лига дозволила командам продавать рекламные места на шлемах игроков. Джерси же, как и прежде, остались чисты от спонсорских логотипов.

Кроме того, в чемпионате предусмотрели развитие событий, если в каком-то клубе произойдет вспышка COVID-19. Зараженные хоккеисты отправятся на изоляцию, лица из контактной группы смогут играть только при отрицательном тесте, а имена больных будут официально публиковаться. Командам же теперь не придется ждать игроков из фармов, чтобы заткнуть дыру в составе: каждая сможет иметь дополнительный резерв из 4 — 6 хоккеистов, прошедших драфт отказов.

Вполне ожидаемо лиге пришлось отказаться от всех активностей с участием болельщиков, в том числе от проведения Матча звезд. Не увидят зрители Зимнюю классику и Стадионную серию. Однако без красоты не обойдется — 20 и 21 февраля два матча состоятся на открытом воздухе. «Колорадо» и «Вегас», «Филадельфия» и «Бостон» сыграют у озера Тахо, что на границе штатов Калифорния и Невада.

Сезон может пройти под знаком россиян

Большие ожидания стоит возлагать на российских игроков в лиге. Одних только вратарей прямо сейчас 8, 6 из которых — стабильные первые номера в своих клубах. Четыре голкипера заехали в Нью-Йорк: Сорокин будет пытаться вытеснить Варламова из ворот «Айлендерс», а Георгиев является бэкапом Шестеркина в «Рейнджерс».

В десятку претендентов на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ) уверенно входят уже упомянутые Шестеркин и Сорокин, а также нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, нападающий «Флориды» Григорий Денисенко и защитник «Монреаля» Александр Романов. Конкуренты у россиян более чем серьезные — триумфатор и лучший игрок прошедшего МЧМ Тревор Зеграс из «Анахайма», первый номер драфта-2020 Алекси Лафреньер, третий номер драфта, звезда немецкой молодежки Тим Штюцле…

Уверенно в новый сезон российские хоккеисты въехали в первый же игровой день. Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков «Чикаго», в том числе с эффектным сейвом шайбы ногой из угла. Пробить голкипера «Тампы» сопернику удалось лишь за 3,5 минуты до финальной сирены, и то в большинстве. А хедлайнером дня стал внук тренера Зинэтулы Билялетдинова — защитник «Монреаля» Александр Романов. Хоккеист стал новичком клуба в мае, заключив трехлетний контракт. В дебютном матче игроку нашлось место в третьей паре обороны, и он не подкачал в реализации большинства. Романов поучаствовал в третьем голе, выдав «вкусный» пас на Томаша Татара от своей синей линии.

Правда, «Монреалю» это не помогло — ведя в счете 3:1, «Хабс» уступили в овертайме 4:5 «Торонто». А защитник сумел повторить достижение другого россиянина, посвятившего карьеру «Монреалю», — Андрея Маркова, набрав очко в первой же игре в НХЛ.