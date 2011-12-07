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«Краснодар» и «Зенит» вылетели из Лиги Европы

Оба российских клуба покинули Лигу Европы – это был единственный турнир, в котором Россия была хоть кем-то представлена.
Краснодарцы сыграли вничью с «Валенсией» дома (1:1), но в гостях «быки» уступили (1:2), и теперь покидают турнир. Обидно – ведь гол, лишивший     их продолжения игры, был забит «Валенсией» на 3-й добавленной минуте.А «Зенит» и в гостях проиграл «Вильярреалу» - 1:2. Единственный мяч у наших провел в добавленное время Иванович.
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