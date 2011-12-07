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В чемпионате ВХЛ появится клуб из Узбекистана

Для этого команду создадут с нуля.
В ближайшее время в ВХЛ появится клуб из Узбекистана, приводит слова первого вице-президента федерации хоккея этой страны «Российская газета». Сегодня в столице страны, Ташкенте, была открыта Humo Arena на 14 тысяч мест, на которой можно проводить матчи ВХЛ и КХЛ. Новый клуб в Узбекистане будет создаваться с нуля, с жестким отбором игроков. Отметим, что на сегодняшний день в Узбекистане 4 профессиональных хоккейных клуба.
КВ
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