В чемпионате ВХЛ появится клуб из Узбекистана

В ближайшее время в ВХЛ появится клуб из Узбекистана, приводит слова первого вице-президента федерации хоккея этой страны «Российская газета». Сегодня в столице страны, Ташкенте, была открыта Humo Arena на 14 тысяч мест, на которой можно проводить матчи ВХЛ и КХЛ. Новый клуб в Узбекистане будет создаваться с нуля, с жестким отбором игроков. Отметим, что на сегодняшний день в Узбекистане 4 профессиональных хоккейных клуба.