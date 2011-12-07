«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в заключительном матче финала «Востока» уступил «Авангарду» — 3:4 ОТ.

Казанцам дважды по ходу серии удалось отыграться у омичей. Сначала со счета 0-2 и со счета 2-3. Увы, в решающем поединке омичи оказались сильнее.

Теперь команда из Омска будет готовиться к матчу с действующим обладателем Кубка Гагарина — ЦСКА.

Для казанцев сезон завершён. Игроки отправятся в отпуск, а потом начнут подготовку к новому сезону.

Казанский «Ак Барс» трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).