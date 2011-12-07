Нейтральным легкоатлетам придется заплатить за оформление статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) представила регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Нововведением документа стала необходимость внесения оплаты за оформление данного статуса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Документ обозначил следующие требования:

— за оформление нейтрального статуса атлетам, которые старше 20 лет, придется заплатить $250;

— атлеты в возрасте от 18 до 20 лет должны заплатить $100;

— атлеты до 18 лет могут получить статус бесплатно.

Добавим, что российским спортсменам помимо заявки нужно будет приложить официальные письма от Всероссийской федерации легкой атлетики и РУСАДА с указанием всей важной информации о заявителе.