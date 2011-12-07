Рустам Минниханов подписал указ о создании в РТ оргкомитета первых Игр СНГ

На официальном портале Татарстана появился документ о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первых Игр стран СНГ в Казани. Соответствующий указ подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Сейчас перед организационным комитетом, в состав которого вошли 35 человек, поставлены задачи разработать план мероприятий, обеспечить контроль его выполнения и скоординировать взаимодействие органов власти и общественных объединений.