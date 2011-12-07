В Татарстане спортсменам разрешили возобновить тренировочный процесс

Минспорта Татарстана опубликовало приказ, по которому на территории республики разрешается организация тренировочного процесса.

К тренировочному процессу будут допущены представители профессиональных спортивных клубов, члены спортивных сборных команд страны и республики, спортсмены первого разряда, кандидаты в мастера и мастера спорта.

Возобновление тренировочного процесса должно проходить с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

«С инициативой постепенного выхода из режима самоизоляции для ограниченной категории спортсменов мы вышли на Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, заручились поддержкой Министерства спорта России. Мы разрешаем тренироваться озвученным категориям спортсменов при соблюдении всех требований», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова пресс-служба ведомства.