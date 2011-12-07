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Элджин Кук покинул состав УНИКСа

Игрок успел провести за казанский клуб всего один матч.

Форвард Элджин Кук покинул состав УНИКСа. Информация об этом размещена на официальном сайте казанского клуба.

Игрок перебрался в УНИКС в январе этого года из «Автодора». В матчах Единой лиги он в среднем набирал 15,4 очка за игру (11-й результат в Лиге) и делал 5,5 подбора за матч (18-й показатель). Но баскетболист так ни разу и не сыграл за УНИКС в Единой лиге ВТБ. Единственный матч за казанцев Кук провел на групповом этапе Евролиги. Тогда УНИКС в гостях проиграл «Монако», а форвард не отличился набранными очками.

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