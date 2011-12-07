Форвард Элджин Кук покинул состав УНИКСа. Информация об этом размещена на официальном сайте казанского клуба.

Игрок перебрался в УНИКС в январе этого года из «Автодора». В матчах Единой лиги он в среднем набирал 15,4 очка за игру (11-й результат в Лиге) и делал 5,5 подбора за матч (18-й показатель). Но баскетболист так ни разу и не сыграл за УНИКС в Единой лиге ВТБ. Единственный матч за казанцев Кук провел на групповом этапе Евролиги. Тогда УНИКС в гостях проиграл «Монако», а форвард не отличился набранными очками.