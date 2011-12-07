Главный тренер «Стрелы» рассказал о целях команды на сезон

Главный тренер «Стрелы» Джейкобус Полус (Джей Пи) Нил на пресс-конференции рассказал о ключевых целях, которые стоят перед командой в грядущем сезоне.

Специалист ожидает, что регбисты смогут выйти в плей-офф и сумеют навязать там борьбу соперникам. Он подчеркнул, что многие полагают: «Стрела» преподнесет сюрпризы.

«Самый большой вызов, который получают команды Премьер-лиги — это глубина состава. После выхода в элиту для нас было важно добавить физической мощи команде. За прошлый сезон я понял, что российская лига отличается физикой, игроки здесь физически сильные. Поэтому мы сделали акцент на ребятах с хорошими бойцовскими качествами», — рассказал Джей Пи Нил о комплектации состава.

Отметим, что грядущий турнир, из-за пандемии COVID-19, будет проходить в усеченном формате. Так, вместо двух кругов регулярный чемпионат будет состоять из 9 игр. Зрителей на трибуны не допустят.