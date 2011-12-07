УНИКС заинтересовался форвардом Джорданом Морганом

УНИКС сделал предложение 28-летнему форварду клуба «Пинар Каршияка» Джордану Моргану. Об этом сообщает авторитетный баскетбольный портал eurohoops.net.

По данным источника, на американца со словенским паспортом претендуют сразу несколько клубов. Предметно переговоры о контракте с баскетболистом ведет «Панатинаикос».

В последнем сезоне, выступая за турецкий клуб, Морган набирал в среднем 13,5 очка и 7,3 подбора. «Пинар Каршияка» по итогам досрочно завершенного сезона финишировала на втором месте Суперлиги.