Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

УНИКС заинтересовался форвардом Джорданом Морганом

На баскетболиста претендуют несколько клубов, в том числе «Панатинаикос».

УНИКС сделал предложение 28-летнему форварду клуба «Пинар Каршияка» Джордану Моргану. Об этом сообщает авторитетный баскетбольный портал eurohoops.net.

По данным источника, на американца со словенским паспортом претендуют сразу несколько клубов. Предметно переговоры о контракте с баскетболистом ведет «Панатинаикос».

В последнем сезоне, выступая за турецкий клуб, Морган набирал в среднем 13,5 очка и 7,3 подбора. «Пинар Каршияка» по итогам досрочно завершенного сезона финишировала на втором месте Суперлиги.

КВ
Лента новостей