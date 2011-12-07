Вратарь «Рубина» перешел в клуб-дебютант ФНЛ на правах аренды

26-летний вратарь Алексей Городовой на правах аренды перешел в состав «Велеса». Об этом пишет matchtv.ru.

«Велес» в грядущем сезоне должен дебютировать в ФНЛ на правах победителя зоны «Запад» ПФЛ. Алексей Городовой перебрался в «Рубин» в январе 2019 года из норвежского «Конгсвингера» (вторая по силе лига страны). Почти сразу вратаря отправили в аренду в «Зенит-2», за который Городовой провел 7 матчей в ФНЛ, в двух из которых оставлял свои ворота неприкасаемыми.

Последний раз вратарь появлялся на поле в официальной игре в апреле 2019 года и пропустил два мяча от «Нижнего Новгорода».