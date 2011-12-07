«Рубин» в сезоне 2021/22: на официальном сайте РПЛ опубликован полный календарь игр

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РПЛ на официальном сайте опубликовала календарь сезона 2021/22. Сезон стартует матчем за Суперкубок страны 17 июля, а первый тур состоится 23–26 июля. «Рубин» откроет для себя чемпионат домашней игрой против «Спартака». Потуровое расписание матчей казанского клуба выглядит следующим образом:
1-й тур
23-26 июля
«Рубин» — «Спартак»
2-й тур
30 июля — 2 августа
«Арсенал» — «Рубин»
3-й тур
6-9 августа
«Рубин» — «Ахмат»
4-й тур
13-16 августа
«Рубин» — «Крылья Советов»
5-й тур
20-23 августа
«Химки» — «Рубин»
6-й тур
27-29 августа
«Краснодар» — «Рубин»
7-й тур
10-13 сентября
«Рубин» — «Урал»
8-й тур
17-20 сентября
«Рубин» — «Зенит»
9-й тур
24-27 сентября
«Динамо» — «Рубин»
10-й тур
1-3 октября
«Рубин» — «Нижний Новгород»
11-й тур
15-18 октября
«Рубин» — «Локомотив»
12-й тур
22-25 октября
«Уфа» — «Рубин»
13-й тур
29 октября — 1 ноября
«Рубин» — ЦСКА
14-й тур
5-7 ноября
«Ростов» — «Рубин»
15-й тур
19-22 ноября
«Сочи» — «Рубин»
16-й тур
26-29 ноября
«Рубин» — «Динамо»
17-й тур
3-6 декабря
«Нижний Новгород» — «Рубин»
18-й тур
10-13 декабря
«Крылья Советов» — «Рубин»
19-й тур
25-28 февраля
«Зенит» — «Рубин»
20-й тур
4-7 марта
«Ахмат» — «Рубин»
21-й тур
11-14 марта
«Рубин» — «Ростов»
22-й тур
18-20 марта
ЦСКА — «Рубин»
23-й тур
1-4 апреля
«Рубин» — «Химки»
24-й тур
8-11 апреля
«Рубин» — «Краснодар»
25-й тур
15-18 апреля
«Спартак» — «Рубин»
26-й тур
22-25 апреля
«Рубин» — «Арсенал»
27-й тур
29 апреля — 2 мая
«Рубин» — «Сочи»
28-й тур
6-9 мая
«Локомотив» — «Рубин»
29-й тур
13-16 мая
«Урал» — «Рубин»
30-й тур
21 мая
«Рубин» — «Уфа»