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«Рубин» в сезоне 2021/22: на официальном сайте РПЛ опубликован полный календарь игр

«Рубин» начнёт чемпионат домашним матчем.

РПЛ на официальном сайте опубликовала календарь сезона 2021/22. Сезон стартует матчем за Суперкубок страны 17 июля, а первый тур состоится 23–26 июля. «Рубин» откроет для себя чемпионат домашней игрой против «Спартака». Потуровое расписание матчей казанского клуба выглядит следующим образом:

1-й тур

23-26 июля

«Рубин» — «Спартак»

2-й тур

30 июля — 2 августа

«Арсенал» — «Рубин»

3-й тур

6-9 августа

«Рубин» — «Ахмат»

4-й тур

13-16 августа

«Рубин» — «Крылья Советов»

5-й тур

20-23 августа

«Химки» — «Рубин»

6-й тур

27-29 августа

«Краснодар» — «Рубин»

7-й тур

10-13 сентября

«Рубин» — «Урал»

8-й тур

17-20 сентября

«Рубин» — «Зенит»

9-й тур

24-27 сентября

«Динамо» — «Рубин»

10-й тур

1-3 октября

«Рубин» — «Нижний Новгород»

11-й тур

15-18 октября

«Рубин» — «Локомотив»

12-й тур

22-25 октября

«Уфа» — «Рубин»

13-й тур

29 октября — 1 ноября

«Рубин» — ЦСКА

14-й тур

5-7 ноября

«Ростов» — «Рубин»

15-й тур

19-22 ноября

«Сочи» — «Рубин»

16-й тур

26-29 ноября

«Рубин» — «Динамо»

17-й тур

3-6 декабря

«Нижний Новгород» — «Рубин»

18-й тур

10-13 декабря

«Крылья Советов» — «Рубин»

19-й тур

25-28 февраля

«Зенит» — «Рубин»

20-й тур

4-7 марта

«Ахмат» — «Рубин»

21-й тур

11-14 марта

«Рубин» — «Ростов»

22-й тур

18-20 марта

ЦСКА — «Рубин»

23-й тур

1-4 апреля

«Рубин» — «Химки»

24-й тур

8-11 апреля

«Рубин» — «Краснодар»

25-й тур

15-18 апреля

«Спартак» — «Рубин»

26-й тур

22-25 апреля

«Рубин» — «Арсенал»

27-й тур

29 апреля — 2 мая

«Рубин» — «Сочи»

28-й тур

6-9 мая

«Локомотив» — «Рубин»

29-й тур

13-16 мая

«Урал» — «Рубин»

30-й тур

21 мая

«Рубин» — «Уфа»

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