Юрий Жирков не сможет выступить на Евро-2020

37-летний защитник Юрий Жирков покинул расположение сборной России и больше не выступит на Евро-2020, сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной. Игрок получил повреждение одной из мышц бедра и травма не позволит ему принять участие в оставшихся матчах турнира.

Защитник будет проходить процесс реабилитации в одной из московских клиник. Остальные игроки сборной, в том числе защитник Фёдор Кудряшов, продолжают подготовку к матчу с финнами.

Напомним, что Юрий Жирков был заменён на 43-й минуте встречи с Бельгией (0:3).