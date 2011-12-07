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Юрий Жирков не сможет выступить на Евро-2020

Защитник покинул расположение национальной сборной.

37-летний защитник Юрий Жирков покинул расположение сборной России и больше не выступит на Евро-2020, сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной. Игрок получил повреждение одной из мышц бедра и травма не позволит ему принять участие в оставшихся матчах турнира.

Защитник будет проходить процесс реабилитации в одной из московских клиник. Остальные игроки сборной, в том числе защитник Фёдор Кудряшов, продолжают подготовку к матчу с финнами.

Напомним, что Юрий Жирков был заменён на 43-й минуте встречи с Бельгией (0:3).

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