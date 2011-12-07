Легионерам КХЛ больше не придется проводить две недели в карантине

Легионеров КХЛ освободили от необходимости пребывать в двухнедельном карантине при прилете в РФ. Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ.

Легионерам, пересекающим российскую границу, а, равно как и членам их семей, необходимо иметь при себе лабораторное заключение об отрицательном тесте на COVID-19 методом ПЦР. Тест нужно пройти не ранее чем на 72 часа до прибытия в Россию.

За всеми прибывшими лицами устанавливается динамическое медицинское наблюдение. Если проявятся симптомы инфекционных заболеваний, то прибывших госпитализируют.