35-летний нападающий Найджел Доус представлен в качестве игрока «Ак Барса». Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

Хоккеист канадского происхождения имеет паспорт Казахстана, поэтому не будет считаться легионером в КХЛ.

Последний сезон Доус провел в «Автомобилисте»: за 64 матча он набрал 51 (20+31) очко. В 2011–2018 годах Доус выступал в составе «Барыса». Один раз, в сезоне 2017/18, Доус становился лучшим снайпером лиги. В активе нападающего «серебро» МЧМ-2004 и победа на МЧМ-2005 в составе сборной Канады.