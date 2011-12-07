Главный тренер «Ак Барса» сдал тест на COVID-19

Тест главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова на COVID-19 оказался отрицательным. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Алексей Шевченко.

Специалист сдал анализы 13 августа, результат поступил уже 14-го числа.

«У Дмитрия Квартальнова нет никакого коронавируса, а если бы он был, то тренер бы его уничтожил самостоятельно. Но уже есть справка, что главный тренер „Ак Барса“ в полном порядке», — написал Шевченко.

Ранее в СМИ появилась информация о заражении тренера COVID-19.