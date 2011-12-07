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Сборная Сан-Марино впервые в истории набрала очки в двух матчах подряд

Команда выдала две нулевые ничьи.

Сборная Сан-Марино впервые в истории набрала очки в двух официальных матчах подряд. Это произошло в играх группы D2 Лиги Наций.

13 октября команда разошлась миром с Лихтенштейном (0:0), хотя имела шансы одержать победу. 14 ноября сборная Сан-Марино поделила очки с Гибралтаром (0:0).

Подобное достижение для сборной является действительно историческим. Например, последний раз команда Сан-Марино набирала очки в официальном матче в ноябре 2014 года, сыграв вничью с Эстонией (0:0). Единственную победу сборная и вовсе одержала в 2004 году над Лихтенштейном (1:0).

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