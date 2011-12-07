Матч между «Рубином» и «Ахматом» будет судить арбитр из Ижевска

Судить матч между «Ахматом» и «Рубином» будет арбитр из Ижевска Станислав Васильев. Игра 19-го тура РПЛ состоится 17 декабря в Грозном.

Сообщается, что в этом сезоне 34-летний судья с казанским клубом не работал. Но за девять прошедших матчей успел 4 раза удалить футболистов с поля и показать игрокам 53 желтые карточки.

Ныне казанские игроки занимают 9-е место в чемпионате, набрав 27 очков, а у футболистов из Грозного 25 баллов и 9-я строчка в турнирной таблице.







