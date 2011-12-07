Министр спорта РТ рассказал, потеплеет ли на трибунах «Ак Барс арены»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в ходе брифинга в Доме Правительства РТ рассказал о перспективах установки обогрева на трибунах стадиона «Ак Барс арена».

— Сложно сказать. Это всегда актуальный вопрос, требующий обсуждения. Всегда хочется сидеть на теплых трибунах, и обсуждался достаточно давно вопрос приобретения ТЭНов для обогрева, — заявил чиновник.

Тема с установкой обогрева на трибунах арены муссируется с 2018 года. Календарь «Рубина», арендующего стадион, включает в себя матчи РПЛ, которые проходят в холодное время года. Например, первая домашняя игра 2021 года против «Зенита» запланирована на 7 марта.