Нападающий Дмитрий Воронков отыграл седьмой матч серии против «Авангарда» с переломом челюсти. Об этом на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи заявил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

«Вспоминайте момент в прошлой игре — лицом лёг под шайбу, ломается челюсть. Он играл сегодня со сломанной челюстью. Сделали всё, что смогли. Там всё разбито было, а он выходит на следующую смену: „Я готов“. Очень большое уважение к таким игрокам», — сказал тренер.

Воронков вышел на лёд в седьмой игре в шлеме со специальной защитой. За матч игрок набрал 3 (1+2) очка результативности.

КХЛ в пятницу признала Воронкова лучшим нападающим финалов конференций. За семь матчей 20-летний хоккеист набрал 7 (4+3) очков. Две шайбы форварда также вошли в ТОП-10 голов финалов конференций.