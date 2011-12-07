23 клуба КХЛ подали заявки на участие в новом сезоне, об этом заявил президент лиги Алексей Морозов. Его слова приводит официальный сайт КХЛ.

«В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, Лига изучила, и представит свое заключение Совету Директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников», — сказал Морозов.

Таким образом, на данный момент турнир лишился лишь одной команды — грядущий сезон пропустит «Адмирал» из Владивостока.