Давид Караев стал игроком «Урала»

«Урал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 25-летним нападающим Давидом Караевым. Игрок перебрался в клуб РПЛ из челнинского КАМАЗа.

Караев заключил с «Уралом» долгосрочное соглашение и выбрал 7-й игровой номер. Дебютировать в РПЛ россиянин, имеющий паспорт Азербайджана, сможет не ранее чем в новом сезоне.

Последние два года Караев выступал в составе КАМАЗа. В минувшем сезоне футболист в 16 матчах ПФЛ забил 11 голов. Также он занес в свой актив один гол в 4-х матчах Кубка России. Портал transfermatkt.de оценивает стоимость игрока в 275 тысяч евро.