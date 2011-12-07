Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах

Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах. Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале комментатор Алексей Андронов.

Он уточняет, что спортсмены пересекли границу между РФ и Финляндией. Столь необычный способ игроки выбрали по той причине, что пересекать ее пешком или на автомобиле запрещено.

В сообщении подчеркивается, что речь идет о 22-летнем Малькольме Баду (8 матчей в ФНЛ в минувшем сезоне), 19-летнем Николозе Кутателадзе (2 матча) и 21-летнем Андреа Романьоли (0 игр).