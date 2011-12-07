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В КХЛ допускают вероятность того, что «Куньлунь» начнет новый сезон вне Китая

В китайском клубе отслеживают ситуацию с правилами въезда и выезда из страны.

Президент КХЛ Алексей Морозов допустил вероятность того, что «Куньлунь» первые матчи нового сезона проведет вне Китая. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Китайский клуб сейчас наблюдает за ситуацией за въездом и выездом за пределы страны. В случае, если это потребуется, Лигой прорабатываются различные варианты. В начале сезона „Куньлунь“ может сыграть часть домашних матчей в России или даже в других странах», — заявил Алексей Морозов.

Напомним, что ранее китайский клуб ОЭРДЖИ отказался от выступлений в ВХЛ на фоне пандемии COVID-19. Другие китайские команды рассматривают варианты с проведением домашних матчей на территории РФ.

КВ
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