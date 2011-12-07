Россия обыграла финнов благодаря голу Миранчука

Сборная России обыграла команду Финляндии во втором матче группового этапа Евро-2020. Победный мяч, ставший единственным в этой встрече, на 45-й минуте забил Алексей Миранчук. Полузащитник поразил левую девятку ворот финнов.

Отметим, что на 26-й минуте поле вынужденно покинул защитник Марио Фернандес — игрок неудачно приземлился на газон, после чего футболиста унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Россияне набрали три очка и поднялись на второе место в группе. Завтра в этом квартете встретятся Дания и Бельгия.