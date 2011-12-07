Девять представителей «Сочи» заражены COVID-19

В ФК «Сочи» произошла вспышка COVID-19 — заражены сразу девять представителей команды. Информация об этом опубликована в Telegram-канале РПЛ.

Положительные тексты в клубе сдали перед матчем 29-го тура против «Тамбова». Игра должна была состояться сегодня вечером в Нижнем Новгороде, но будет отменена. «Сочи» уведомил региональное управление Роспотребнадзора о произошедшем и ожидает дальнейших указаний ведомства.

Отметим, что сочинский клуб ранее отказал в переносе матча «Ростову», где были выявлены зараженные COVID-19 — ростовчанам пришлось отправить на игру юношескую команду, встреча закончилась со счетом 1:10. Сейчас «Сочи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, «Тамбов» расположился на 15-м месте и ведет борьбу за сохранение места в элите.