«Оренбург» расстался с РПЛ

«Оренбург» по итогам 29-го тура вылетел из РПЛ. Шансы на спасение команда потеряла, потерпев разгромное поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита» (1:4).

Клуб из Оренбурга дебютировал в РПЛ в сезоне 2016/17 и финишировал на 13-м месте. В стыковых матчах соперником «Оренбурга» стал хабаровский СКА: обе встречи закончились со счетом 0:0 в основное время, сильнейший был определен в серии послематчевых пенальти (5:3 в пользу Хабаровска).

Оренбуржцы стали победителями чемпионата ФНЛ в сезоне 2017/18 и вновь добились повышения в классе. Годом ранее команда финишировала на седьмом месте в РПЛ, пробилась в ¼ финала Кубка России, где проиграла тульскому «Арсеналу».

В текущем сезоне «Оренбург» находился в зоне прямого вылета с 3 по 8 туры, и с 23-го тура до конца чемпионата.