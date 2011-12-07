Три игрока «Рубина» продолжат карьеру в «Нефтехимике»

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с тремя игроками «Рубина». В Нижнекамск переезжают защитники Владислав Микушин, Илья Агапов и полузащитник Михаил Яковлев.

Агапов и Микушин последний сезон провели в аренде «Нефтехимике». Агапов принял участие в двух матчах ФНЛ, а Микушин появился на поле 14 раз в ФНЛ и дважды в Кубке России. Михаил Яковлев провел год в аренде в составе КАМАЗа: в 13 матчах ПФЛ заработал 2 (1+1) очка по системе «гол + пас», а также забил два гола в Кубке России. Отметим, что все футболисты являются воспитанниками Академии «Рубина».

Также нижнекамский клуб объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Дмитрием Мичуренковым. 25-летний футболист отыграл в Татарстане один год и в 20 матчах ФНЛ забил три гола.