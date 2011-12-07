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Сборная России в контрольном матче крупно уступила сборной Германии

Контрольный матч между сборными России и Германии проходил на «Ред Булл Арена», и его обслуживала швейцарская бригада арбитров.
И вот на 8-й минуте Сане открыл счет – 1:0. А на 25-й минуте Зуле удвоил счет - 2:0. Молодой состав сорной Германии чувствовал себя вполне комфортно. Так что и третий гол немцев не показался случайным – Гнабри на 40-й минуте провел и третий мяч – 3:0. Во втором, несмотря на многочисленнее замены, голов не было.
КВ
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