Сборная России в контрольном матче крупно уступила сборной Германии

И вот на 8-й минуте Сане открыл счет – 1:0. А на 25-й минуте Зуле удвоил счет - 2:0. Молодой состав сорной Германии чувствовал себя вполне комфортно. Так что и третий гол немцев не показался случайным – Гнабри на 40-й минуте провел и третий мяч – 3:0. Во втором, несмотря на многочисленнее замены, голов не было.