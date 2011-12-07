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В юношеской сборной России произошла вспышка COVID-19

Заболели восемь футболистов.

В юношеской сборной России (U-15) произошла вспышка COVID-19, сообщает официальный сайт РФС. Команда с 9 ноября находилась на сборах в Кисловодске.

«У восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. У большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями», — сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что в составе юношеской сборной присутствуют игроки «Рубина»: вратарь Никита Корец и полузащитники Никита Билялютдинов, Илья Рожков, Денис Макаров. Ранее команда U-15 одержала победу в двух контрольных матчах над сверстниками из «Ставрополя» (7:1) и «Ахмата» (4:0).

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