Казанский «Синтез» уступил московскому «Динамо» дважды в  10-м туре чемпионата России

Ватерполисты «Синтеза» в Москве, уступая местным динамовцам по ходу встречи 1:3, сумели не только сравнять счет, но и повели – 5:4, однако удержать преимущества не смогли – 5:6. А через сутки поражение было уже значительным – 6:12.