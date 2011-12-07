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Казанский «Синтез» уступил московскому «Динамо» дважды в  10-м туре чемпионата России

Казанский «Синтез» уступил московскому «Динамо» дважды в  10-м туре чемпионата России
Ватерполисты «Синтеза» в Москве, уступая местным динамовцам по ходу встречи 1:3, сумели не только сравнять счет, но и повели – 5:4, однако удержать преимущества не смогли – 5:6. А через сутки поражение было уже значительным – 6:12.
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