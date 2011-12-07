Алексей Ребко рассказал, почему не смог заиграть в «Рубине»

Полузащитник Алексей Ребко, выступавший за «Рубин» в 2008 году, рассказал, почему не смог раскрыть себя в казанском клубе.

Например, зачем сажать на лавку молодого футболиста Ребко, который в полном порядке.

Ха! Со мной, думаю, все было как раз по делу. Почему я не заиграл у некоторых тренеров, мне сейчас в целом понятно. Например, у Бердыева, от которого убежал в 21 год. Смотрю объективно и вижу: к конкуренции с такими людьми, как Семак в «Рубине» или Титов в «Спартаке», я был не готов. Но тогда я так не думал, - сказал футболист в беседе с matchtv.ru.

Алексей Ребко перешёл в «Рубин» из «Спартака» в январе 2008 года за 500 тысяч евро. Футболист появился на поле всего три раза на 108 минут игрового времени. Летом того же года Ребко продали в «Москву» за 800 тысяч евро.