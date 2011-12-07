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Леонид Слуцкий оштрафован по итогам матча с «Локомотивом»

Специалист покидал границы технической зоны.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован решением КДК РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива». Комитет наложил наказание на специалиста после выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи. Тренеру предстоит раскошелиться на 10 тысяч рублей.

Лидером по набранным штрафам в 18-м туре оказался московский «Спартак»: на 50 тысяч клуб оштрафовали за нарушения санитарного регламента, еще 100 тысяч рублей москвичам придётся отдать за использование болельщиками пиротехнических изделий.

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