Дэвид Немировски: Во втором периоде у нас получалось играть в атаку

«Ак Барс» вышел с очень хорошим настроем, двигались быстро первые 10-12 минут. Во втором периоде у нас получалось играть в атаку. Думаю, у нас было больше моментов, нужно их реализовывать, — заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.