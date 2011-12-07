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Дэвид Немировски: Во втором периоде у нас получалось играть в атаку

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

«Ак Барс» вышел с очень хорошим настроем, двигались быстро первые 10-12 минут. Во втором периоде у нас получалось играть в атаку. Думаю, у нас было больше моментов, нужно их реализовывать, — заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

КВ
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