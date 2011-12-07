Дмитрий Квартальнов о состоянии Да Косты: Думаю, что следующий матч пропустит

Тяжёлая игра, вязкая, тягучая. Какие плюсы — не пропустили, неплохо сыграли в меньшинстве.

Оцените физическое состояние Виктора Тихонова.

Хорошее. Его игра меня устраивает. У него была травма, долго не играл. Он важный игрок для нашей команды.

Было ли сложно в эмоциональном плане сегодня играть?

Нет. Игры чемпионата через день, но это работа ребят, поэтому должны изыскивать эмоции. Может быть игра была не совсем яркой, не было агрессии. Для нас хорошо, что сыграли на ноль.

Почему Да Коста не появился на льду в третьем периоде?

Он получил повреждение. Думаю, что следующий матч пропустит, — заявил Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.