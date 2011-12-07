Патрис Кормье: «Торпедо» — мастеровитая команда, у нас всегда были с ними сложные матчи

Мы выиграли — это главное. Однако игра была не очень приятная, у соперника было много моментов. Если бы не Адам Рейдеборн, не знаю, как бы матч закончился. Везение тоже было на нашей стороне, когда они не попадали в пустые ворота при выходе «2 в 1». «Торпедо» — мастеровитая команда, у нас всегда были с ними сложные матчи.

Показалось, команде немного не хватило свежести после игры с «Авангардом»…

Возможно, да. Лично у меня такие игры забирают часть энергии. Мы одержали эту важную победу, и сегодня нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в ритм. Для таких матчей как раз нужны вратари, которые делают сейвы.

Как оцениваете свою форму после дисквалификации?

У меня было много времени для отдыха, поэтому чувствую себя отлично. Я съездил домой, увидел семью, перезагрузился. Не меняю свою игру от матча к матча, стараюсь делать всё на пользу команде.

Прокомментируйте свою успешную игру на вбрасывании.

Нет никаких секретов, просто я давно работаю над этим компонентом. У нас в команде на «точке» хорош Бурмистров, Тихонов… Опыт даёт тебе мастерство. Даже в НХЛ есть хоккеисты, которые долго выступают за клуб просто потому, что хороши на точке вбрасывания, — сказал Кормье на послематчевой пресс-конференции.