КАМАЗ в меньшинстве сыграл вничью с «Енисеем»

Во втором туре Кубка ФНЛ КАМАЗ не сумел обыграть «Енисей». Челнинцы первыми открыли счет, однако номинальные гости его сравняли. На 54-й минуте, усилиями Руслана Галиакберова, КАМАЗ вновь вышел вперед, однако красноярцы смогли отыграться в компенсированное время.Отметим, что челнинцы с 62-й минуты играли в меньшинстве — удаление заработал Давид Караев. Всего арбитр показал в этом матче 7 желтых и одну красную карточку. Итак, КАМАЗ перед последним туром расположился на третьем месте группы А.