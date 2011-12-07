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КАМАЗ в меньшинстве сыграл вничью с «Енисеем»

В матче было показано 7 желтых карточек и одна красная.
Во втором туре Кубка ФНЛ КАМАЗ не сумел обыграть «Енисей». Челнинцы первыми открыли счет, однако номинальные гости его сравняли. На 54-й минуте, усилиями Руслана Галиакберова, КАМАЗ вновь вышел вперед, однако красноярцы смогли отыграться в компенсированное время.Отметим, что челнинцы с 62-й минуты играли в меньшинстве — удаление заработал Давид Караев. Всего арбитр показал в этом матче 7 желтых и одну красную карточку. Итак, КАМАЗ перед последним туром расположился на третьем месте группы А.
КВ
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