«Ак Барс» взял реванш у рижского «Динамо»

Крайняя победа «Динамо» датируется 19 января, когда пострадал именно «Ак Барс». В тот вечер «барсы» едва смогли перевести матч в овертайм, забросив гол за 4 минуты до финальной сирены. Впрочем, добиться победы это не помогло — Рига поставила точку в матче, забросив за 8 секунд до конца овертайма.

15 февраля сценарий матча был очень похож на январскую игру. Команды резво начали встречу, а на 2-й минуте «барсы» остались в меньшинстве после нарушения численного состава. Риге хватило 16 секунд игры в неравных составах, чтобы открыть счет: Тимура Билялова, которому тренерский штаб доверил место в воротах в этот вечер, пробил Микс Индрашис. Однако очень скоро Мартиньш Дзиеркалс оставил «Динамо» на 4 минуты в меньшинстве за опасную игру высоко поднятой клюшкой — он даже слегка рассек губу Бурмистрову. «Барсы» предоставленным большинством воспользовались сполна: на 7-й минуте Патрис Кормье из-за ворот отдал передачу на Стефана Да Косту, после чего отлично поработал на «пятаке», а лучший бомбардир «Ак Барса» восстановил статус-кво.

Обменявшись голами, команды стали демонстрировать более открытый хоккей. Три хороших эпизода было у Дмитрия Воронкова, который пытался протолкнуть шайбу то между щитков, то в ближний угол ворот рижан. Вот только хозяева льда на 14-й минуте получили еще одну возможность поиграть в большинстве, чем спокойно и воспользовались. Николай Елисеев замкнул пас партнера перед воротами, а Билялов не сумел вовремя накрыть шайбу. Развязка периода случилась за 30 секунд до конца первой трети, когда Дмитрий Юдин здорово набросил на «пятак», где Виктор Тихонов пытался переиграть вратаря, а на отскочившей шайбе первым оказался Да Коста, попавший в цель, 2:2.

Выйдя на лед после первого перерыва, гости сразу создали ряд опасных моментов. И Патрис Кормье пытался переиграть Вориса, и Станислав Галиев пытал удачу, бросая от синей линии. Все тщетно. Но в середине периода Тихонов удачно воспользовался заминкой перед воротами рижан. Наш форвард прицельно направил снаряд мимо голкипера, и «барсы» впервые за вечер повели в счете. За 3 минуты до сирены на перерыв Артем Галимов создал отличный момент для Да Косты, но на пути полета шайбы после броска легионера оказалась клюшка соперника.

Третий период «Ак Барс» начал в меньшинстве, однако хоккеисты не позволили «Динамо» создать что-то потенциально опасное у ворот Билялова. До середины периода команды оставались «сухими», после чего обменялись голами. На 50-й минуте Робертс Букартс сравнял счет, а через 2 минуты Михаил Глухов принес «Ак Барсу» победу. В полете шайбы Глухова не обошлось без рикошета от конька защитника «Динамо».

Реванш в Риге позволил «Ак Барсу» выиграть дивизион Харламова. После 55 матчей регулярного чемпионата КХЛ клуб набрал 86 очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу лиги. Следующий матч «барсы» проведут 18 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева».