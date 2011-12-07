В Казани пройдут соревнования по греко-римской борьбе

20 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут открытые республиканские соревнования среди юношей до 14 лет, сообщатся на сайте Минспорта РТ.

Соревнования по греко-римской борьбе будут посвящены памяти татарстанских спортсменов, мастеров спорта СССР международного класса Герману Новикову, Наилю Измайлову и Ильдусу Мухарлямову. Эти знаменитые спортсмены были не только лучшими друзьями и кумирами для всех борцов Республики Татарстан, но и победителями первенств РСФСР и СССР и международных турниров.

В соревновании примут участие около 200 борцов из Татарстана и соседних республик.

В Казани данный турнир проводится уже в шестой раз.