Александр Бухаров: Мы не использовали свои моменты

- Как оцените матч? Что случилось в конце игры?- Играли хорошо, незаслуженно проиграли. Не по делу, я считаю. Не повезло, не использовали свои шансы. «Ростов» играл в простой футбол: забросы, подбор. Они, конечно, тоже создавали моменты, но по игре мы выглядели лучше, я думаю.- Виталий Кафанов сказал, что первый тайм «Рубина» - один из лучших в этом сезоне. Как вы это прокомментируете?- Курбан Бекиевич тоже похвалил нас, игра получалась, повторюсь, и проиграли не по делу.- На 70-й минуте был эпизод, когда защитник буквально двумя руками вас обнимал, и вы в итоге смогли ударить. Если бы упали в тот момент, мог бы судья назначить пенальти, как считаете?- Не знаю, я не судья. Я остался на ногах, был опасный момент, прострелил, жалко не забили.- Плотность игры обороны «Ростова» как оцените?- Они играли очень плотно, два опорника садились назад, и они упростили игру. Мы, в принципе, предполагали, что они будут так играть, но еще раз повторюсь, мы не использовали свои моменты, поэтому проиграли, - приводит слова Бухарова корреспондент «КВ».