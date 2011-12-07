Егор Сорокин: Мы отдали много сил, чтобы результат был положительным

- Поделитесь впечатлением от матча…- Разочарование, потому что играли достаточно неплохо, за исключением, наверное, тех моментов, когда были забиты голы. Имели свои возможности забить. Тяжело что-то сказать, потому что огорчение очень большое. Мы отдали много сил, чтобы результат был положительным.- Можно ли сказать, что сегодня исход игры решило индивидуальное мастерство игроков «Ростова»?- Я думаю, во втором голе, когда Еременко забил, да, потому что он хорошо бьет мячи с лета. Забил в дальний угол. «Ростов» тоже хорошо оборонялся при стандартах, и, к сожалению, нам не удалось забить со стандартных положений и с игры вообще. «Ростов» тоже хорошая команда, и в данной ситуации сложилось, как сложилось.- Каково играть против Виталия Кафанова? Недавно были в одной лодке, а сейчас по разные стороны баррикад.- Честно, я даже не почувствовал. Это жизнь, сегодня тут, завтра там, так сложилось, что он был нашим соперником сегодня, - приводит слова Сорокина корреспондент «КВ».