МХЛ не станет определять команду-обладателя Кубка Харламова

МХЛ вынесла вердикт по итогам сезона: команду-обладателя Кубка Харламова определять не станут. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Все восемь команд, прошедших в ¼ финала плей-офф второго этапа, занимают технически единое место», — гласит сообщение. Эти команды в итоговой таблице распределят в алфавитном порядке.

Напомним, что соревнования плей-офф Кубка Харламова были прерваны в марте из-за пандемии COVID-19. Казанский «Ирбис» в ¼ финала должен был сыграть с «Омскими Ястребами».