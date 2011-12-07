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Определился соперник «Сочи» по квалификации Лиги конференций

Матчи пары пройдут 22 и 29 июля.

16 июня состоялась жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги конференций — по её итогам определился соперник российского клуба «Сочи». Южанам предстоит встретиться с клубом «Кешля» из Азербайджана. Матчи пары пройдут 22 и 29 июля.

«Кешля» в минувшем сезоне заняла шестое место в чемпионате Азербайджана, но стала обладателем кубка страны и получила право выступить в еврокубках. Ранее наивысшим достижением клуба был выход в первый квалификационный раунд в сезонах 2009/10, 2018/19 и 2020/21. Команда является двукратным чемпионом и двукратным обладателем кубка Азербайджана.

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