Определился соперник «Сочи» по квалификации Лиги конференций

16 июня состоялась жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги конференций — по её итогам определился соперник российского клуба «Сочи». Южанам предстоит встретиться с клубом «Кешля» из Азербайджана. Матчи пары пройдут 22 и 29 июля.

«Кешля» в минувшем сезоне заняла шестое место в чемпионате Азербайджана, но стала обладателем кубка страны и получила право выступить в еврокубках. Ранее наивысшим достижением клуба был выход в первый квалификационный раунд в сезонах 2009/10, 2018/19 и 2020/21. Команда является двукратным чемпионом и двукратным обладателем кубка Азербайджана.